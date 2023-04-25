Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад.

Російські танк і БМП противника були знищені воїнами ССО України у сірій зоні на Донеччині.

Як повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України у Telegram, ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони і росіян - в 150 метрах від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки.

Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Під час огляду було знайдено важливі трофеї: документи, зброю і радіостанції, які наші оператори забрали із собою.

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Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП – 1 були підірвані прямо на очах противника.

Втрати РФ в Україні - деталі

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 187 770 окупантів, з них 690 за минулу добу, 24 квітня 2023 року. Згідно з оновленими даними Генштабу станом на ранок 25 квітня, за понад рік війни проти України російські терористи втратили вже: 3688 танків, з них 5 одиниць за добу; 7151 бойову броньовану машину, з них 12 - за минулу добу; 2863 артсистеми (+14) і 539 одиниць РЗСВ.

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