За добу на Таврійському напрямку знищено, зокрема, ворожий склад боєприпасів.

За добу на Таврійському напрямку ліквідовано майже дві роти (чисельність у більшості армій світу становить від 80 до 250 осіб) росіян та пошкоджено 18 одиниць техніки ворога.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. "Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку область, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції. Успіху не мав - відійшов", - зазначив він.

За словами Тарнавського, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію ворог обстрілює позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

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Зокрема, для коригування вогню артилерії противник використовує безпілотники. Командувач уточнив, що загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 356 обстрілів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 495 вогневих завдань, мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям виявленим раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено та пошкоджено 18 одиниць військової техніки противника", - розповів він.

Зокрема, українські військові знищили два російських танки, БТР, МТЛБ, три одиниці БМП, дві гармати 2С5 "Гіацинт-С", гаубицю 2С3 "Акація" та автомобільну техніку. Також ліквідовано склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Вранці 26 квітня Генштаб ЗСУ повідоми, що ворог намагався наступати на Донбасі, й найзапекліші бойові дії тривають за Мар’їнку та Бахмут.

Супротивники на нашій землі зазнають величезних втрат. Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували 640 окупантів. Відтак, загальні бойові втрати противника, починаючи від 24 лютого 2022 року, орієнтовно склали 188 тис. 410 осіб.

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