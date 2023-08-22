Також було знищено 31 артилерійську систему, 27 бойових броньованих машин та чотири танки.

Сили оборони України за минулу добу, 21 серпня, відправили у пекло ще понад 400 російських загарбників. Українські захисники також значно прорідили ряди російської техніки.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 серпня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 258 340 (+410) осіб;

танків ‒ 4362 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27);

артилерійських систем – 5295 (+31);

реактивних систем залпового вогню – 721 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 491 (+2);

літаків / гелікоптерів – 315 / 316;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3);

крилаті ракети ‒ 1406;

кораблі / катери ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30);

спеціальна техніка ‒ 797 (+3).

Ситуація на фронті станом на 22 серпня 2023 року - головні новини

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові мають тактичні успіхи в районі населеного пункту Роботине в Запорізької області. Бійці Сил оборони продовжують проводити контрнаступальні операції на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей та на сході України.

Відео дня

У свою чергу в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. При цьому бійці ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

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