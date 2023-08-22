Сили оборони України за минулу добу, 21 серпня, відправили у пекло ще понад 400 російських загарбників. Українські захисники також значно прорідили ряди російської техніки.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 серпня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 258 340 (+410) осіб;
- танків ‒ 4362 (+4) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27);
- артилерійських систем – 5295 (+31);
- реактивних систем залпового вогню – 721 (+2);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 491 (+2);
- літаків / гелікоптерів – 315 / 316;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3);
- крилаті ракети ‒ 1406;
- кораблі / катери ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30);
- спеціальна техніка ‒ 797 (+3).
Ситуація на фронті станом на 22 серпня 2023 року - головні новини
Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові мають тактичні успіхи в районі населеного пункту Роботине в Запорізької області. Бійці Сил оборони продовжують проводити контрнаступальні операції на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей та на сході України.
У свою чергу в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. При цьому бійці ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.