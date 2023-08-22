В Інституті вивчення війни вказали, що росіяни відступили з деяких своїх позицій.

Українські військові мають тактичні успіхи в районі населеного пункту Роботине в Запорізької області. Бійці Сил оборони продовжують проводити контрнаступальні операції на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей та на сході України.

"На кадрах з геолокацією, опублікованих 20 і 21 серпня, видно, що українські сили досягли центральної частини Роботино (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони південніше Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова)", - йдеться у повідомленні аналітиків Інституту вивчення війни.

При цьому експерти нагадали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла про успіхи українських сил в напрямку на південному сході від Роботино і південніше Малої Токмачки, а російські війська безуспішно контратакували на схід від Роботино. Водночас зазначено, що бойові дії в населеному пункті тривають.

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У свою чергу один з кремлівських військових блогерів зазначив, що українські сили захопили деякі позиції в частині передових рубежів російської оборони після інтенсивних атак на рубежі Роботино-Вербове - 21 км на південний схід від Оріхова. Деякі російські джерела повідомляли, що російські війська відступили з деяких позицій біля Вербового в рамках гнучкої оборони, ймовірно, у відповідь на наступ українських військ південніше Малої Токмачки.

Також в ISW вважають, що українські атаки в районі Роботино мають тактичне значення, оскільки український наступ в цьому районі може дозволити Силам оборони України почати діяти повз найщільніших російських мінних полів. Наполегливе просування України в районі Работино також, ймовірно, спрямоване на ослаблення російських сил, які доклали значних зусиль, ресурсів та персоналу, щоб утримувати позиції навколо населеного пункту.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

18 серпня військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що російські окупанти не зможуть утримати Роботине в Запорізькій області. За його словами, українські військові тримають під вогневим контролем населений пункт, тому ситуація для росіян важка.

21 серпня заступник глави Міноборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони домоглися успіхів у просуванні в напрямку села Роботине та південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області.

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