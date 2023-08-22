Артилеристи знищили багато російської техніки на позиціях.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 21 серпня, завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Водночас окупаційна армія завдала 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснила 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак загарбників є загиблі та поранені українці.

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"Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія на війні в Україні втратила вже орієнтовно 257 930 своїх вояків.

За даними ЗСУ, Росія кинула на Куп'янський напрямок понад 500 танків і 45 тисяч своїх солдатів. Ворог атакує на Куп’янському напрямку, бо сподівається, що Україна відтягне сили з півдня.

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