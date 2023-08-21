У Кремлі, замість завершення війни в Україні, придумали інший спосіб боротьби зі скороченням народжуваності.

Кремль збирається підвищити народжуваність у РФ через предмет "семьеведение" в школах, замість того, щоб завершити війну в Україні.

Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня в Україні, згідно з даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано 257 930 російських чоловіків. Однак у Держдумі РФ вважають, що проблема полягає в неправильному вихованні росіян.

Там активно обговорюють проект введення "семьеведения" з Мінпросвіти, пишуть "Ведомости". Також Громадська палата РФ створила спеціальну робочу групу, щоб розробити програму предмета відповідно до "традиційних цінностей сім'ї".

Відео дня

Під час уроків школярам акцентуватимуть на "політичній проблемі демографії в країні", а також на "любові" та "моралі" суспільства. Роль "просвітителів" збираються довірити попам.

Як прокоментував голова ОП з демографії, захисту сім'ї, дітей і традиційних цінностей РФ Сергій Рибальченко, сім'я є одним з осередків християнства в Росії. Так було ще з часів, коли князь Київської Русі Володимир Великий взяв у дружини візантійську принцесу Анну, впевнений чиновник.

Також Рибальченко згадав, що новий предмет заперечує ідею "абортів" і навів у приклад випадок, коли випускниці однієї з православної гімназії РФ (чиновник не називає установу), навіть не замислювалися про таку операцію. В цьому і є сутність "семьеведения", вважає він.

Перші підручник з "семьеведения" вже протестували в Самарській області. Як стверджує "Союз православних жінок", після цього кількість тих, в кого з'явилося бажанням завести дітей, зросла вдвічі, заявила голова регіонального Союзу Наталія Дмитрівська.

У РФ ввели цензуру на лекціях з історії

Нагадаємо, у 2022 році Кремль вже відзначився планами про введення предмета "про велике майбутнє Росії". Нещодавно агресор зайшов ще далі в спробі переписати історію на свій лад і ввів на відповідних лекціях цензуру.

Зокрема, неприпустимі аналіз або критика історичних подій. Виклад сухих фактів з російського підручника - кращий метод в системі освіти РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: