Ворожий літак та безпілотник знищені на східному напрямку.

Втрати росіян в Україні сьогодні, 25 січня, зросли - українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник "Орлан-10".

Ворожі залізні "пташки" ліквідовані на східному напрямку, про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram. "...підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронті в Україні - це варто знати

Вранці 25 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги намагалися наступати на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. За даними Генштабу, українські воїни відбили атаки росіян на Донбасі біля низки населених пунктів.

Пізніше стало відомо, що за добу ЗСУ ліквідували ще понад 900 окупантів і наразі загальні втрати особового складу ворога складають понад 123 тисячі. В нашій країні ліквідовані, зокрема, понад 1900 безпілотників супротивника оперативно-тактичного рівня та майже 300 літаків загарбників.

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