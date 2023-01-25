Також знищено 9 ворожих танків, 23 бойові броньовані машини, літак, 5 БПЛА.

За добу Збройні сили України ліквідували більше 900 окупантів. Наразі загальні втрати особового складу ворога (з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 року) складають 123 тисячі 80 осіб, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також знищено:

ворожих танків ‒ 3161 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23) одиниць,

артилерійських систем – 2154 (+6) одиниці,

РСЗВ – 450 (+2) одиниць,

літаків– 290 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23) одиниці.

Крім того, з лютого минулого року знищено 220 засобів ППО, 18 кораблів/катерів, 194 одиниці спецтехніки, 281 гелікоптер. У Генштабі зауважують, що дані щодо втрат противника наразі уточнюються.

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Втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генштабу інформували, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

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