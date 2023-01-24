Українські воїни за добу завдали низку ударів по супротивнику, зазначив Генштаб ЗСУ.

У лікарні в окупованому місті Дніпрорудне Запорізької області перебувають понад 450 поранених росіян.

Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях із Силами оборони України. Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області", - зазначили у Генштабі.

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Крім того, стало відомо, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили вісім районів зосередження супротивників.

Ситуація в Запорізькій області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 20-21 січня російські загарбники зазнали втрат під час спроби наступу в Запорізькій області поблизу Малих Щербаків. Внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників склали понад 50 осіб, 16 ворогів ліквідовані.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ворог бреше про наступ у Запорізькій області, щоб приховати невдачі під Бахмутом Донецької області.

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