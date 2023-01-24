У лікарні в окупованому місті Дніпрорудне Запорізької області перебувають понад 450 поранених росіян.
Також переповнена пораненими російськими окупантами Василівська районна лікарня Запорізької області, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях із Силами оборони України. Понад 450 поранених окупантів лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області", - зазначили у Генштабі.
Крім того, стало відомо, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили вісім районів зосередження супротивників.
Ситуація в Запорізькій області - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, 20-21 січня російські загарбники зазнали втрат під час спроби наступу в Запорізькій області поблизу Малих Щербаків. Внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників склали понад 50 осіб, 16 ворогів ліквідовані.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ворог бреше про наступ у Запорізькій області, щоб приховати невдачі під Бахмутом Донецької області.