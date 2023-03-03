Ліквідовано кілька окупантів, зазначили в Оперативному командуванні "Південь".

На Херсонщині українські військові ліквідували два ворожих спостережних пости та склад з боєприпасами.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України. "Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують контрбатарейну боротьбу. Маємо підтвердження про знищення 2 ворожих спостережних постів в Олешках і на островах, складу з боєприпасами в Каховському районі. Вороже військо зменшено на 7 рашистів та безпілотний розвідник", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Збройних сил України на півдні продовжують нищити ворожі засоби ураження та техніку, результати дорозвідуються.

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Втрати РФ в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники України на низці напрямків - Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському та Куп’янському відбили понад 85 атак з боку супротивника.

Росіяни на нашій землі зазнають величезних втрат. За офіційними даними, 2 березня українські воїни ліквідували 765 окупантів. Варто зазначити, що загальні втрати ворога вже становлять приблизно 151 370 окупантів.

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