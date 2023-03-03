На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут.

Українські війська відбили понад 85 атак противника на п'ятьох напрямках.

"На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут.

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"Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області", - сказано у зведенні.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався вести наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, а на Авдіївському та Шахтарському - продовжує безуспішно атакувати позиції українських військ.

Війна в Україні: актуальні новини

Триває запекла битва за Донбас, а також бої на Запорізькому та Херсонському напрямках. В Донецькій та Луганській областях російське командування кидає в бій незлічену кількість гарматного м'яса і техніки. Однак українські воїни успішно "мінусують" окупантів та їхню броню.

Катастрофічні втрати росіяни під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара Донецької області. Вони вказують на те, що російські військові все ще не в змозі швидко вирішити ендемічні проблеми, пов’язані з серйозними втратами персоналу та техніки.

Вчора Генштаб повідомляв про понад 170 відбитих атак на п'яти напрямках. Очевидно, інтенсивність російських штурмів дещо знизилася.

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