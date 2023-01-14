Українські воїни також ліквідували об'єкти супротивника.

У Луганській області в лісосмузі українські артилеристи знищили мотострілків Російської Федерації, ворожу бойову машину піхоти та забудови супротивника.

Ворог, його техніка та об'єкти ліквідовані вогнем з гармат, повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації. "Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам", - зазначили у відомстві.

Відео дня

Ситуація в Луганській області - сьогодні це треба знати

Українські воїни ще влітку 2022 року пішли у контрнаступ. Зокрема, захисники Україні в Луганській області звільнили 12 населених пунктів. 14 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українським військовим вдається потроху просуватися вперед в напрямку міста Кремінна.

Варто зазначити, що станом на 14 число в Україні вже ліквідовані приблизно 114 тисяч 660 ворогів та 6173 бойових броньованих машин супротивника і ще багато ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: