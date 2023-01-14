За його словами, ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою Силами оборони України.

Збройним силам України вдається потроху просуватися вперед на Кремінському напрямку Луганської області. На інших напрямках ворог веде обстріли.

Російські окупанти намагаються атакувати, щоб зупинити ЗСУ, але отримують відсіч. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, на цьому напрямку ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою українськими захисниками. Гайдай зазначив, що Білогорівка перебуває під постійними обстрілами інтервентів, однак ЗСУ відбивають всі атаки ворога.

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"Що стосується Харківського напрямку, Сватівсько-Кремінського, то там так само: Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна - вони піддаються обстрілам. Також з цих напрямків окупанти намагаються атакувати. Але всі атаки там відбиваються. Щобільше, по Кремінському напрямку нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед", - розповів голова Луганської ОВА.

Ситуація у Луганській області

На початку січня Гайдай заявляв про просування української армії на напрямку Сватове - Кремінна, попри щільно заміновану територію. 12 січня він повідомив, що біля Білогорівки Сили оборони тримають позиції і навіть трохи їх покращили.

Гайдай вважає, що звільнення Кремінної допоможе повністю знищити російське угруповання на Бахмутському напрямку, де зараз ведуться пекельні бої.

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