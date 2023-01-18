Супротивник за добу, зокрема, втратив бойову машину піхоти, зазначили у ВМС ЗСУ.

Морські піхотинці за минулу добу, 17 січня, знищили самохідну артилерійську гармату "Нона" й ворожу командно-штабну машину.

Ліквідовані також 12 окупантів, про це повідомив прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил України. "Минулої доби, 17 грудня, морські піхотинці знищили БМП (бойову машину піхоти - УНІАН) та дев’ять окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, унаслідок чого знищено "Нону", командно-штабну машину та трьох російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Нагадаємо, 17 січня у ВМС ЗСУ повідомили, що 16 числа наші морпіхи ліквідували 17 ворогів, один ворожий дрон, одну одиницю автомобільної техніки та дві самохідні гаубиці супротивника.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це треба знати

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби ворог зосередив основні зусилля на тому, щоб вести наступ на Бахмутському напрямку. Крім того, росіяни намагалися наступати на Авдіївському напрямку, але не мали успіхів.

Захисники України відбили ворожі атаки біля дев'яти населених пунктів. Варто зазначити, що на нашій землі вже ліквідували приблизно 117 тисяч 770 ворогів. Також знищено, зокрема, 2108 артилерійських систем і 6225 бойових броньованих машин.

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