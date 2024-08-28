Також знищено п'ять танків та 14 ББМ.

Загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 611 тис. 190.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 90 російських окупантів. Також уражено чимало техніки противника - серед них танки, ББМ та літак:

танків знищено ‒ 8 тис. 568 (+5 одиниць за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 16 тис. 681 (+14);

артилерійських систем – 17 тис. 522 (+27);

РСЗВ – 1 тис. 174 (+1);

засоби ППО ‒ 938 (+1);

літаків – 368 (+1);

гелікоптерів – 328;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 тис. 348 (+94);

крилаті ракети ‒ 2 тис. 553 (+6);

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 тис. 654 (+41);

спеціальна техніка ‒ 2 тис. 950 (+6).

Водночас, за даними Генштабу Збройних сил, упродовж минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Відео дня

За уточненою інформацією, за вчора російський агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири удари 12 ракетами та 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4 тис. 300 обстрілів, з них 120 - із реактивних систем залпового вогню.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління БпЛА та ще один важливий об’єкт", поінформували в Генштабі.

Втрати Росії у війні - новини

Як повідомляв УНІАН, українські Сили оборони збили російський штурмовик Су-25. Відповідне відео у Telegram оприлюднили воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр. "Вєчного польота", - як то кажуть деякі ворожі блогери", - заявили захисники.

Доля екіпажу поки невідома, проте "ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше".

Крім того, вночі в РФ БпЛА атакували нафтобазу в Ростовській області та склад боєприпасів у Воронезькій області. Так, згідно з повідомленнями росЗМІ, близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними місцевої влади, постраждалих немає. При цьому місцеві жителі повідомляють, що після атаки горить нафтобаза "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі, яка спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії.

Вас також можуть зацікавити новини: