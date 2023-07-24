ЗСУ здатні знищували російську артилерію на великій відстані.

Окупаційна армія використовує тактику штурмів невеликими підрозділами подалі від основної лінії фронту, оскільки ЗСУ мають перевагу - потужну західну зброю.

Як пояснив британський військовий аналітик Шон Белл у коментарі Sky News, озброєння українців перевершує російську артилерію та може знищувати її на відстані.

За його словами, наразі стає все більш очевидним, що Збройні сили України планують оточити Бахмут і прорвати російську оборону на схід від Запоріжжя. Водночас загарбники не хочуть втрачати місто-фортецю і намагаються просуватися до річки Оскіл на півночі, щоб забезпечити природний кордон і буфер для своїх сил.

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Белл зазначив, що захоплення всього Донбасу та забезпечення безпеки свого контролю над Кримом виглядатиме як досягнення мінімальних цілей війни. Це дозволить президенту РФ Володимиру Путіну змогу на будь-якому етапі оголосити про перемогу – принаймні для внутрішньої російської аудиторії.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

При цьому з початку повномасштабної війни проти України агресор втратив орієнтовно 241 960 осіб.

На думку аналітиків ISW, кампанія ЗСУ з "перехоплення" російських військових об'єктів у тилу знижує можливості логістики і контрбатарейної оборони росіян.

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