ЗСУ, зокрема, просувалися у районі заходу Донецької і сходу Запорізької областей, а також атакували окупантів під Бахмутом.

ЗСУ протягом останньої доби продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках - і мають певні успіхи.

Інститут вивчення війни (ISW) геолокував кадри від 22 липня, що вказують на просування ЗСУ у районі заходу Донецької і сходу Запорізької області - в районі Старомайського (за 9 км на південь від Великої Новосілки).

Водночас рашистські "воєнкори" також стверджують, що ЗСУ просуваються у районі Приютного (за 14 км на південний захід від Великої Новосілки).

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На інших кадрах, теж від 22 липня, як зазначають аналітики, видно незначне просування українських захисників у західній частині Запорізької області у районі Камінського. Тоді як росіяни пишуть про нібито атаки ЗСУ на південь від Оріхова в районі Роботиного.

Деякі російські та українські джерела стверджували, що ЗСУ вели наступ на південному і північному флангах Бахмута і нібито просувалися в районі Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

За попередніми даними ISW, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна звільнила вже близько 53% території, яка була захоплена окупантами з лютого 2022 року.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на фронті

Вже другий місяць триває контрнаступ ЗСУ. У перші тижні українським військам вдалося показати значні успіхи у звільненні населених пунктів, проте далі просування уповільнилося.

Як з'ясувалося, командуванню довелося змінювати тактику наступу через значні укріплення російських окупантів і мінні поля, що призвело до великих втрат ЗСУ у солдатах і техніці. Наразі українське військо показує обмежені успіхи, а Генштаб у кожному зведенні наголошує, що насамперед зацікавлене у збереженні життів якомога більшої кількості захисників.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ініціатива залишається за Збройними силами України, хоча й російські військові чинять там відчайдушний спротив. Протягом 23 липня там відбулося 18 боєзіткнень, 126 окупантів знищено, 170 зазнали поранень, 6 взято в полон.

Щоб "збити градус" наступу ЗСУ, російське командування стягнуло "м'ясо" на Куп'янський напрямок. Втім, усі атаки захисники успішно відбивають.

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