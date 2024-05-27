ЗСУ знищили 28 артсистем та 15 ББМ на фронті: Генштаб розкрив подробиці

Збройні сили України знешкодили за добу ще 1150 російських солдат на фронті минулої доби, 26 травня.
Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України становлять вже 502 340 осіб. Також Сили оборони знищили тисячі одиниць російської військової техніки та озброєння:
- танків ‒ 7671 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15);
- артилерійських систем – 12981 (+28);
- РСЗВ – 1084 (+1);
- засоби ППО ‒ 815 (+1);
- літаків – 357 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42);
- крилаті ракети ‒ 2221 (+12);
- кораблі /катери ‒ 27 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55);
- спеціальна техніка ‒ 2118 (+7).
Війна в Україні - останні новини
Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, російська армія щомісяця може втрачати близько 24 тисяч своїх солдатів, це відбувається через імперіалістичну манію Путіна.
Російські "Медіазона" і "Бі-бі-сі" ведуть список імен загиблих російських військових, про смерть яких повідомляли публічно. Їм відомо вже понад 55 тисяч імен.
Російські втрати в живій силі не мають особливого значення у цій війні. Головним пріоритетом агресора є вдосконалення технічного боку своєї армії, розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.