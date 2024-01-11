Українські воїни добряче почистили російську військову техніку.

Українські захисники нищать російських окупантів, що прийшли на нашу землю. За минулу добу, 10 січня, бійці ЗСУ ліквідували понад 800 загарбників.

У Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook повідомили, що загальні бойові втрати Російської Федерації з початку повномасштабної війни склали:

особового складу ‒ близько 367620 (+830) осіб;

танків ‒ 6050 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22);

артилерійських систем – 8699 (+15);

РСЗВ – 957 (+1);

засоби ППО ‒ 641 (+2);

літаків / гелікоптерів– 329 / 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0);

крилаті ракети ‒ 1806 (+1);

кораблі /катери ‒ 23 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11596 (+21);

спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).

Ситуація на фронті станом на 11 січня - останні новини

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. При цьому найгрячіше було на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

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Загалом ворог завдав чотири ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем росіян опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

При цьому Сили оборони завдали ударів по семи районах зосередження особового складу противника. У свою чергу підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двом складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

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