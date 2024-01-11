У російському міноборони стверджують, що нібито перехопили усі запущені БПЛА.

В ніч на четвер, 11 січня, Росію атакували невідомі безпілотники. Міноборони РФ відзвітувало про перехоплення "пташок" над Ростовською, Тульською та Калузькою областями.

"11 січня близько 04.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні МО РФ.

Окупанти стверджують, що черговими засобами ППО три нібито українські безпілотні літальні апарати було перехоплено над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей.

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Водночас губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що в місті над насосною станцією вибухнув безпілотник.

"У результаті вибуху будівля отримала пошкодження. Загорянь і постраждалих немає", - повідомив чиновник.

Останні атаки на РФ

Як повідомляв УНІАН, нещодвно на авіабазу, де дислокуються російські бомбардувальники Ту-160, впали два безпілотники. Йдеться про військовий аеродром в "Енгельську" (Саратовська область).

ЗМІ з'ясували деталі цієї атаки. За інформацією джерел, безпілотників було два. Їх нібито збили і дрони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про те, до яких наслідків це призвело, поки невідомо.

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