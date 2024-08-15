Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони продовжують результативно знищувати особовий склад та техніку окупантів.

За даними Генштабу, протягом доби російські окупанти втратити 1220 військових. А загальні втрати особового складу РФ у війні проти України складають орієнтовно 595 620 чоловік. Також, українські захисники продовжують активно знищувати ворожу техніку, зокрема:

танків ‒ 8484 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24);

артилерійських систем – 16868 (+47);

РСЗВ – 1154 (+3);

засоби ППО ‒ 922 (+1);

літаків – 367 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50);

крилаті ракети ‒ 2428 (+2).

Також ворог продовжує активно втрачати автомобільну техніку та автоцистерн – 22 775 (+65).

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Крім того, за даними командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, у ніч на 15 серпня окупанти завдали удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ. Також, вони застосували 29 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Олещук додав, що внаслідок роботи українських мобільних вогневих груп, авіації, зенітно-ракетних підрозділів та засобів РЕБ, збито всі 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, російські війська мають незначні просування на півночі Харківської області, а також біля Покровська.

Водночас аналітики відзначають, що напередодні Сили оборони просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів, через що росіяни вимушені зводити нові укріплення в області.

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