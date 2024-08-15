Аналітики стверджують, що Росія особливо боїться, щоб ЗСУ не взяли під контроль ключові дороги регіону.

13 та 14 серпня ЗСУ просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри від 13 серпня показують українські сили діяли у східній частині Журавлі Курської області та мали просування.

Геолокаційні кадри від 14 серпня українські ЗМІ потрапили у Суджу. Це свідчить про те, що Україна контролює принаймні частину міста та, можливо, його околиці.

Відео дня

Ще одні кадри від 14 серпня свідчать, що ЗСУ діють на північний захід від Уланок. Це говорить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися у цьому районі. Також українці нещодавно мали незначний успіх у західній частині Камишного.

14 серпня російські джерела заявили, що ЗСУ почали діяти в районі Гірі та Білиці.

"Українські війська діють у межах заявленої максималістами межі українського наступу. Це вказує на те, що ЗСУ також продовжують діяти ближче до міжнародного кордону в Курській області", - зазначають аналітики.

В ISW вважають, що українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії. На супутникових знімках Maxar, датованих 12 серпня, видно нещодавно викопану серію польових укріплень, включаючи траншеї та протитанкові рови на південний захід від Льгова вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів. Також знімки показують нещодавню появу польових укріплень біля траси 38K-024 на південь від Льгова.

Ці нові укріплення розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області, що свідчить про те, що російські сили стурбовані можливим продовженням і швидким механізованим просуванням українців на північ у Курській області.

Росіяни особливо стурбовані головними магістралями та, ймовірно, намагаються запобіжно захистити важливі наземні лінії зв’язку, щоб перешкодити українським маневрам, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K.

Ситуація в Курській області

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна. За його словами, глобальний сенс цієї операції – "показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором".

Вас також можуть зацікавити новини: