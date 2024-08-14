Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".

У ніч на 14 серпня в Росії було атаковано одразу чотири військові аеродроми. Операцію здійснили підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Зазначається, що під удар потрапили аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ.

"Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження", – йдеться у повідомленні.

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Результати атаки по російських аеродромах уточнюються.

Атака по аеродромах РФ

Вночі 14 серпня в в Нижньогородській області РФ пролунали вибухи. Там розташований військовий аеродром "Саваслєйка", звідки злітають винищувачі МіГ-31.

Місцеві пабліки повідомляли "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслєйка". Натомість в Міноборони РФ відзвітували про знищення 117 БПЛА і 4 ракет "Точка-У" над російськими регіонами.

У ЗМІ писали, що під час атаки на "Саваслєйку" удару було завдано не лише по складу спецпалива для МіГ-31К. Сили оборони уразили мінімум один бойовий літак РФ.

Джерела УНІАН повідомили, що цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони здійснили найбільшу атаку за всю війну на російські військові аеродроми. Це була спеціально спланована операція, щоб російські війська не могли використати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту і по українських містах.

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