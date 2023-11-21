Знищено було також шість бойових броньованих машин та чотири артилерійські системи.

Збройні сили України знищили ще понад 600 російських окупантів, які прийшли воювати проти нашої країни. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 319 тис. 820 (+610 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 5 тис. 439 одиниць, бойових броньованих машин – 10 тис. 174 (+6), артилерійських систем – 7 тис. 752 (+4), реактивних систем залпового вогню – 899.

Крім того, було знищено 588 засобів протиповітряної оборони, літаків – 323, гелікоптерів – 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 771 (+7), крилатих ракет – 1 тис. 564 (+1).

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Ворожих кораблів/катерів було знищено 22 одиниці, підводних човнів – 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 10 тис. 134 (+7), а спеціальної техніки – 1 тис. 98 (+1). У Генштабі додали, що дані ще уточнюються.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти не полишали спроб оточити Авдіївку та вели штурмові дії на чотирьох напрямках.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські військові продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області.

У Інституті зазначили, що просування ЗСУ на Херсонщині підтвердили російські мілблогери. За їхніми словами, українські війська змогли розширити зону контролю біля західної частини села Кринки.

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