Сили оброни змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок.

Українські військові продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля села Кринки.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни, просування ЗСУ на Херсонщині підтвердили російські мілблогери. За їхніми словами, наші війська змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок.

Аналітики зазначають, що окупаційні війська продовжують завдавати удари по позиціях Сил оборони термобаричними боєприпасами з важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Відео дня

Крім того, за даними російських джерел, українські сили також провели атаки в бік Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро).

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

В одному з попередніх звітів ISW вказувалось, що ЗСУ зайняли позиції в районі північно-східній частині Кринок. Наші військові зараз контролюють приблизно 10 квадратних кілометрів на лівобережжі.

Як розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, наразі такого населеного пункту як Кринки, фактично на сьогодні не існує, тому що ворог намагається знищити плацдарми, які утримують наші морські піхотинці.

Контрбатарейна боротьба відбувається не лише правого берега з лівим, а вже і плацдарми лівого берега можуть ворогу відповідати. Крім того, наші піхотинці знищили декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки – Нова Каховка, вони мали забезпечити противника і боєкомплектом, а тепер знищені повністю.

Вас також можуть зацікавити новини: