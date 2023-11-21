Сили ППО знищили крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних безпілотників.

Російські окупанти цієї ночі випустили по території України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131", - повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначається, сили та засоби протиповітряної оборони знищили крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних безпілотників.

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Внаслідок удару загарбників руйнування та пошкодження отримали Центральна міська лікарня у місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котлярівська" та інша цивільна інфраструктура.

Водночас ЗСУ минулої доби українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Бійці ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Війна в Україні - останні новини

NYT писав, що "глухий кут" на фронті може легко перетворитися на перевагу однієї сторони.

Окупанти наступали на п’яти напрямках, на фронті відбулося 46 бойових зіткнень. Втрати Росії у війні склали близько 319 тисяч 210 осіб.

Військове керівництво готують бійці ЗСУ для окупантів на зиму.

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