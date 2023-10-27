Знищено два командні пункти, більше 20 вогневих позицій росіян та понад 40 одиниць техніки.

Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" додав до свого рахунку ще 72 знищені цілі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Служби безпеки України. Вони зазначили, що кожне влучання операторів ударних дронів розриває бронетехніку та командні пункти російських окупантів.

"За три тижні завдяки нічним полюванням "вовків" ворожі втрати поповнили: 7 танків, 17 ББМ та одна машина розмінування, 12 вантажівок і військових авто, 10 артсистем, РЕБ "Поле-21" та станція зв’язку, 21 вогнева позиція та бліндажі, 2 командні пункти та склад з БК", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня СБУ інформувала про атаку БПЛА на російський військовий табір біля аеродрому "Халіно". Було зафіксовано щонайменше 18 влучань по місцю, де розміщувалися до трьох тисяч окупантів та близько 80 одиниць військової техніки.

Згідно з інформацією Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили близько 297 тисяч 680 осіб.

Також було знищено більше 5,1 тисяч російських танків, 9,7 тисяч бойових броньованих машин, близько 7,2 тис артилерійських систем, а також понад 830 реактивних систем залпового вогню і 550 засобів протиповітряної оборони. Росіяни втратили у цій війні також 320 літаків, 324 гелікоптери та підводний човен.

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