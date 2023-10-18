Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору, де розміщувалися до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Служба безпеки України атакувала безпілотниками польовий військовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" неподалік села Постоялі двори у Курській області РФ.

Як повідомило УНІАН джерело в СБУ, там розміщувалися до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але, за даними СБУ, ураження були доволі потужними, адже зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору.

Відео дня

"Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт", - додав співрозмовник УНІАН.

Успішні атаки України по окупантах

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому неподалік Севастополя вибухнув російський ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". Його ворог споряджає крилатими ракетами "Калібр", якими й атакує України.

Крім того, неподалік Севастополя також підірвався й великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин".

Згодом у Службі безпеки України розкрили деталі атак, зазначивши, що це була спільна з Військово-Морськими силами спецоперація. За даними СБУ, для ураження обох російських кораблів були використані надводні дрони "Морський малюк", оснащені експериментальним озброєнням.

Вас також можуть зацікавити новини: