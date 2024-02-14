Він був ліквідований на Запорізькому напрямку.

Збройні Сили України ліквідувавши відомого російського пропагандиста і результативного оператора FPV-дронів на прізвисько "Астап". Про це повідомляє офіцер армії України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

"Успішно демобілізований на запорізькому напрямку результативний російський оператор FPV-дронов з позивним "Астап" і його другий номер на клікуху "Лео" (фото немає)", - йдеться в повідомленні.

Як пише журналіст Юрій Бутусов, оператор FPV Іван Ванюшенко служив у ВДВ, а також вів пропагандистський телеграм-канал.

Значні втрати ворога

Раніше "Штриліц" повідомляв, що в Україні ліквідували кількох важливих представників армії РФ: двох майорів і двох лейтенантів (один з них мав звання "старшого").

Також сьогодні пішов на дно ВДК "Цезар Куніков", і, за інформацією ГУР, загинула більшість екіпажу корабля, штатна чисельність якого становить 87 осіб.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, корабель затонув і відновленню вже не підлягає. Також представник ГУР повідомив, що, за даними української розвідки, в момент атаки на борту ВДК знаходився вантаж боєприпасів.

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