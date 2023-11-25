Йдеться про заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ.

В Україні "вантажем 200" став начальник зв'язку армії Російської Федерації Сергій Нікулін. Про його ліквідацію заявив український офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

У мережі військовий більш відомий під псевдонімом "Штірліц". Згідно з його даними, Нікулін також був заступником начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Він "дослужився" в армії РФ до підполковника і був "відмінусований" армією України 11.10.2022 р, стверджує "Штірліц".

Відео дня

В Україні "спливли" дані про ліквідованого полковника РФ

Раніше "Штірліц" аналогічним чином повідомив про ще один "пролісок" - минулорічну втрату армії РФ в Україні, яку вдалося підтвердити.

За його даними, у вересні 2022 року був знищений заступник начальника штабу - керівник оперативного відділу 5 армії полковник Сергій Хмельов. Його армія України ліквідувала в рамках боїв за Донецьку область.

Вас також можуть зацікавити новини: