Підтверджено ліквідації чергового пакету російських офіцерів.

Українські воїни продовжують "демобілізовувати" російських загарбників на всіх ділянках фронту. Підтверджено ліквідацію пакету офіцерів окупаційної армії.

Як повідомляє український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", до списку "успішно демобілізованих" увійшли:

командир батальйону майор Екчебеєв Амаду;

капітан поліції Каширіхін Юрій;

лейтенант Стребков Кирило;

лейтенант Гасимов Яшар;

лейтенант Урінов Петро.

Втрати російських окупантів - останні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 11 лютого, українські війська ліквідували ще 790 російських окупантів на фронті. Втрати Росії у війні проти України становлять вже 395 990 осіб.

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Крім того, Сили оборони відправили на брухт 981 РСЗВ, 666 засобів ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 24 човни та катери.

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