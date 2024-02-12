Українські воїни продовжують "демобілізовувати" російських загарбників на всіх ділянках фронту. Підтверджено ліквідацію пакету офіцерів окупаційної армії.
Як повідомляє український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", до списку "успішно демобілізованих" увійшли:
- командир батальйону майор Екчебеєв Амаду;
- капітан поліції Каширіхін Юрій;
- лейтенант Стребков Кирило;
- лейтенант Гасимов Яшар;
- лейтенант Урінов Петро.
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Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 11 лютого, українські війська ліквідували ще 790 російських окупантів на фронті. Втрати Росії у війні проти України становлять вже 395 990 осіб.
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Крім того, Сили оборони відправили на брухт 981 РСЗВ, 666 засобів ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 24 човни та катери.