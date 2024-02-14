Сам корабель пішов під воду і відновленню не підлягає, кажуть у розвідці.

Більшість членів екіпажу великого десантного корабля "Цезар Куніков", затонулого сьогодні вранці в районі Алупки, загинули. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі NV.

"Конкретних цифр поки немає, але за наявною інформацією більшість екіпажу загинула", — сказав він.

Для довідки. Штатна чисельність екіпажу корабля "Цезар Куніков" становить 87 осіб.

Відео дня

За словами Юсова, корабель затонув і відновленню вже не підлягає. Також представник ГУР повідомив, що, за даними української розвідки, в момент атаки на борту ВДК знаходився вантаж боєприпасів.

Знищення ВДК "Цезар Куніков"

Як писав УНІАН, рано вранці 14 лютого жителів окупованої Алупки на півдні Криму розбудили вибухи і стрілянина в морі недалеко від берега. Також у морі виднівся стовп диму.

Незабаром після цих повідомлень українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що біля Кримського узбережжя морські дрони Головного управління розвідки підбили великий десантний корабель "Цезар Куніков" зі складу Чорноморського флоту РФ. В результаті атаки він затонув.

Потім з'явилося вже і відео, зняте безпосередньо морськими безпілотниками. На опублікованих кадрах відображені маневри морських дронів, що наближаються до російського корабля, а також показаний процес поступового затоплення корабля.

У Кремлі коментувати втрату ще одного корабля відмовилися, а російські воєнблогери стверджували, що екіпаж після атаки нібито врятували.

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