За добу в Україні знищили майже три десятки одиниць різної техніки російської армії й понад 80 їхніх повітряних цілей.

Сили оборони за минулу добу, 29 травня, ліквідували на українській землі ще 410 російських загарбників. Таким чином, загальні втрати Росії в Україні за час повномасштабного вторгнення складають 207440 особин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також протягом доби було знищено майже три десятки одиниць різної техніки російської армії й понад 80 їхніх повітряних цілей.

Зокрема, у понеділок українські військові знищили 1 російський танк (загальна кількість зросла до 3802 одиниць); 2 бойових броньованих машин (загалом - 7469 одиниць); 10 артилерійських систем (3445); 1 засіб протиповітряної оборони (332); 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6219); та 1 одиницю спеціальної техніки (454).

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Окрім цього, протягом понеділка захисники українського неба "приземлили" ворожі повітряні цілі, а саме:

51 крилату ракету (загалом - 1107);

38 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3092).

Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні ще 575 одиниць реактивних систем залпового вогню; 313 літаків; 298 гелікоптерів; 18 кораблів і катерів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генштабу ЗСУ, українські захисники за минулу добу відбили 27 російських атак. Російські окупанти все ще не відмовилися від ідеї захопити Донецьку та Луганську області.

Тим часом, з огляду на регулярні російські обстріли тилових регіонів України, у Повітряних силах ЗСУ нагадали, чому не варто фотографувати і публікувати уламки ракет, які залишаються після збиття силами ППО.

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