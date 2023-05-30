Російські окупанти все ще не відмовилися від ідеї захопити Донецьку та Луганську області.

Українські захисники за минулу добу відбили 27 російських атак. Окупанти зосередили основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби авіаційного удару завдали в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської. Завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка Харківської області.

Відео дня

На Лиманському напрямку противник завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області; Сіверськ та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Мала Токмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногріськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нічна атака на Київ 30 травня - що відомо

У ніч на 30 травня в Україні оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже три години. Оновний удар окупанти завдали по Києву.

У Київській військовій адміністрації пізніше повідомили, що росіяни використовували виключно баражуючі боєприпаси Shahed. Сили оборони над столицею знищили понад 20 дронів. В результаті падіння уламків загинула людина, а також зафіксовані руйнування в різних районах Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: