По фото ворог може дізнатись, де і які ракети застосовувала українська ППО.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що не варто фотографувати і публікувати уламки ракет, які залишаються після збиття силами ППО. Ворог може використати ці знімки в власних цілях.

"Бачимо, що знімають уламки ракет які лежать у межах Києва. Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння – той самий Patriot, чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге – вони це знімають, викладають у себе в Росії та показують, як "українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках та мешканцях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди", – розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, фото із ракетами краще заблюрити, бо це наслідки роботи ППО. Ігнат пояснив, що "ракета розвивається у повітрі, адже її уламки не розчиняються в повітрі".

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Заборона на фіксацію роботи ППО

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно правоохоронні органи викрили шістьох блогерів та заблокували онлайн-камери, які показали роботу протиповітряної оборони України.

У Повітряних силах ЗСУ закликали українців не публікувати й не виставляти в інтернет дані про роботу української ППО.

Однак 29 травня правоохоронці у Києві затримали чергових молодиків, які знімали роботу ППО під час чергової ракетної атаки РФ.

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