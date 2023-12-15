Повідомляється, що один з БПЛА скинув вибухівку.

У Московській області безпілотний літальний апарат скинув вибухівку на будівлю 309-го центрального радіопеленгаційного вузла зв'язку (ЦРПУС).

Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело. За їхніми даними, в ніч на 14 грудня черговий в/ч 34608 повідомив про підрив даху технічної будівлі. За попередніми даними, в результаті скидання вибухового пристрою в перекриттях утворилася воронка діаметром 1 метр. Пошкоджена система вентиляції, вибуховою хвилею вибиті вікна.

Перед цим вибухи лунали в Наро-Фомінську, на території в/ч №58198, де дислокується 1 танковий полк Таманської дивізії. Протиповітряна оборона збила дрон літакового типу, його уламки впали на територію частини.

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НП в Московській області: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в кінці листопада в Московській області сталася чергова пожежа на залізничних об'єктах, це паралізував рух поїздів.

6 грудня в Підмосков'ї знайшли тіло колишнього народного депутата України Іллі Ківи, який підтримував агресивну війну Російської Федерації.

Також раніше в мережі писали про атаку безпілотників на будівлю Кантемирівської дивізії в Підмосков'ї. В результаті атаки на місці почалася пожежа.

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