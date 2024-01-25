Офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.

Збройні сили України атакували військовий полігон в окупованому Іловайську Донецької області.

Як повідомляє російський канал ASTRA, про вибухи в Іловайську 24 січня близько 15 години дня повідомили місцеві пабліки та жителі. За даними джерел, на полігон загарбників прилетіли ракети HIMARS.

"В результаті обстрілу (імовірно, з РЗСО HIMARS) на військовому полігоні в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці. Їхня кількість встановлюється", - пише канал.

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Зазначається, що офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона. Про масштаби втрат РФ внаслідок цих ударів поки що могла тільки здогадуватись.

Інші "прильоти" по Іловайську

Нагадаємо, що наприкінці року ЗСУ вдарили по тимчасово окупованому Іловайську. Тоді місцеві пабліки заявляли про вибухи, а радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджував, що стався "приліт" по ворожому нафтосховищу.

Згодом росЗМІ заявили, що в цей день для атаки на місто використовувалися ракети HIMARS. За підсумком, у тимчасово окупованому місті Донецької області повністю згоріли 6 цистерн з дизельним пальним.

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