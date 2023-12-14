В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби війська РФ завдали чотири авіаудари, провели 82 бойових зіткнення та здійснили 934 артобстріли.

На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 637 російських окупантів та 19 одиниць військової техніки противника. Росіяни минулої доби здійснили 658 артобстрілів.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі. За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав чотири авіаудари, провів 82 бойових зіткнення та здійснив 934 артобстріли.

Як зазначив командувач, загальні втрати російських окупантів склали 637 осіб, знищено 19 одиниць військової техніки.

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"Зокрема, два танки, вісім ББМ - зокрема, три бойових машини десанту різних модифікацій, вісім БпЛА, одну одиницю спецтехніки - портативну радіолокаційну станцію "Фара". Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено", - поінформував Тарнавський.

Втрати Росії в Україні: останні новини

Як повідомляли у Генеральному штабі Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення втрати "живої сили" армії РФ сягнули вже близько 342 800 осіб.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби російські загарбницькі війська намагалися атакувати сили України на шести напрямках фронту, загалом відбулося 120 бойових зіткнень.

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