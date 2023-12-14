Найбільші атака ворога відбито на Куп'янському та Авдіївському напрямках, Генштаб розкрив деталі.

Упродовж минулої доби армія РФ намагалася атакувати сили України на шести напрямках фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Загалом відбулося 120 бойових зіткнень, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще дві атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку, як поінформували в Генштабі, наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

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Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили шість атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

"Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - мовиться у зведенні.

В ніч на 14 грудня в Україні активно працювали сили ППО

У ніч на 14 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО збили майже усі дрони-вбивці.

Шість ЗРК випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Водночас ударними БпЛА "Shahed-136/131" противник почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА.

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