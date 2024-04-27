Українські захисники самовіддано боронять нашу землю від російських загарбників. Збройні Сили України за минулу добу знищили ще 1124 окупанта.
Згідно з повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 465 054 осіб.
Крім цього, було уражену військову техніку ворога у кількості:
- танків ‒ 7268 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14);
- артилерійських систем / РСЗВ – 11905 (+38)/1049 (+0);
- засоби ППО ‒ 775 (+3);
- літаків/гелікоптерів – 348 (+0)/ 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24);
- крилаті ракети ‒ 2124 (+5);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35);
- спеціальна техніка ‒ 1968 (+6).
Війна в Україні – останні новини
В ніч на 27 квітня російські загарбники атакували Україну різними типами ракет. Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. Українські військові знищили 21 повітряну ціль.
У ДТЕК повідомили, що цієї ночі російські окупанти атакували чотири ТЕС ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі.