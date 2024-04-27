Бійці ЗСУ знищили десятки одиниць військової техніки росіян / фото Генштаб ЗСУ

Українські захисники самовіддано боронять нашу землю від російських загарбників. Збройні Сили України за минулу добу знищили ще 1124 окупанта.

Згідно з повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 465 054 осіб.

Крім цього, було уражену військову техніку ворога у кількості:

Відео дня
  • танків ‒ 7268 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14);
  • артилерійських систем / РСЗВ – 11905 (+38)/1049 (+0);
  • засоби ППО ‒ 775 (+3);
  • літаків/гелікоптерів – 348 (+0)/ 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24);
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+5);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35);
  • спеціальна техніка ‒ 1968 (+6).
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 27 квітня 2024 року / колаж УНІАН

Війна в Україні – останні новини

В ніч на 27 квітня російські загарбники атакували Україну різними типами ракет. Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. Українські військові знищили 21 повітряну ціль. 

У ДТЕК повідомили, що цієї ночі російські окупанти атакували чотири ТЕС ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі. 

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