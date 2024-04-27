Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Цієї ночі російські окупанти атакували 4 ТЕС ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання, повідомляє пресслужба відомства.

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - зазначили у повідомленні.

Через обстріли було серйозно пошкоджено обладнання підприємств, наразі енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.

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У ДТЕК також нагадали, що з початку повномасштабної війни РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК понад 170 разів.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що ворог вкотре атакував енергетичну інфраструктуру країни. За його словами, зокрема постраждали об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

"Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією", - додав Галущенко.

Атака РФ на Україну в ніч проти 27 квітня

Як писав УНІАН, російські окупанти цієї ночі атакували Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та "Кинджалами". Близько 4 ранку тривога почалася в більшості областей України. Також Повітряні Сили повідомляли про запуск ворожих ракет, які змінювали свою траєкторію.

Також повідомлялось, що під час атаки у Харкові ракета ледь не влучила в лікарню, там перебувало понад тисячу людей.

"На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь - легкий", - зазначив мер міста Ігор Терехов.

Загалом від вибухової хвилі були вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.

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