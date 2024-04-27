Федоренко нагадав, що є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що то Іванівське вони повністю взяли, то зайшли в Часів Яр.

У Часовому Яру противника немає і місто повністю контролюється Силами оборони України, а ЗСУ навіть вдалося вибити противника з двох позицій на Бахмутському напрямку. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко.

"Бойові дії тривають достатньо потужно. Гримлять населені пункти Богданівка й Іванівське. Тому що противнику важливо з Богданівці вийти й взяти в напівоточення Часів Яр та через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх. Таким чином противник намагається взяти в лещата місто Часів Яр, і потім продавлювати в районі основного зосередження", - сказав він ефірі телеканалу "Еспресо".

Федоренко стверджує, що наразі у Часовому Яру противника немає, місто повністю контролюється Силами оборони України.

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"Є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що то Іванівське вони повністю взяли, то зайшли в Часів Яр. Але заради правди, лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала. Триває динамічна робота щодо відбиття атак з боку противника. В окремих випадках Сили оборони проводять покращення по передньому краю. Зокрема, на цьому тижні вдалося вибити противника з двох позицій і повною мірою забрати собі одну з лісопосадок. Наразі усі позиції, з яких вдалося вибити окупанта, залишаються за нами", - додав військовий.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", полковник ЗСУ Павло Паліса розповів, що на околицях Бахмута противник намагається наростити зусилля в смузі оборони бригади й також по сусідах - з метою прорвати оборону, розсікти оперативну побудову, угруповання.

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