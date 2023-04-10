Остаточні втрати супротивника уточнюються, зазначили у ВМС ЗСУ.

Упродовж минулої доби, 9 квітня, підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України ліквідували десятки російських окупантів.

Українські морські піхотинці ліквідували понад 30 загарбників, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України у понеділок, 10 квітня. У ВМС ЗСУ зазначили, що остаточні ворожі втрати ще уточнюють.

"…Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 37 окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни вже тривалий час намагаються просунутися вперед на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. За даними Генштабу, упродовж минулої доби, 9 квітня, на цих напрямках вороги 58 разів атакували наших захисників, але не мали успіхів.

За місто Бахмут тривають запеклі бої. Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що під час боїв за місто українські воїни виснажили "вагнерівців".

Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні на 10 квітня становлять приблизно 178 820 окупантів.

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