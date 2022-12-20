У Миколаївській області ліквідовано ворожий дрон оперативно-тактичного рівня.

Російські окупанти на півдні України у вівторок, 20 грудня, втратили два безпілотні літальні апарати.

З 13:00 до 14:00 на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Збройних сил України було виявлено та збито два російських БПЛА, про це у Facebook повідомила його cлужба зв’язків з громадськістю.

Зокрема, на Херсонщині збито ударно-розвідувальний дрон "Оріон", а на Миколаївщині - ліквідовано безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого у небі над Україною збито 1 тис. 680 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Масована атака на Україну дронами 19 грудня - що треба знати

Вночі 19 грудня, росіяни запустили по Україні 35 іранських безпілотників-камікадзе "Шахед", українські воїни ліквідували 30 з них. Ця атака дронами була наймасованішою з початку війни.

Над Києвом ліквідували близько 15 із понад 20 БПЛА ворога, є "приліт" в об’єкт критичної інфраструктури. У Київській області пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури, постраждали три людини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що після атаки дронами ситуація в українській енергетичній сфері дійсно складна. В 11 регіонах нашої країни застосовано аварійні відключення електроенергії.

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