Наразі уламки трьох збитих безпілотників виявили у двох районах області.

На Київщині кількість потерпілих від сьогоднішньої атаки ворожих дронів збільшилась до трьох людей, було пошкоджено дев'ять будинків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"3 потерпілих, щонайменше 9 пошкоджених будинків вже маємо на Київщині внаслідок сьогоднішньої масованої атаки окупантів", - зазначив він.

Він також повідомив, що наразі уламки трьох збитих безпілотників виявили в двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.

Відео дня

Атака дронами Києва та області сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, попередньо, постраждали двоє людей.

Також Київська міська військова адміністрація повідомила, що сьогодні вночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських Shahed. За останніми даними, в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БПЛА. Сили оборони України знищили 18 дронів. У Києві постраждалих не було. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі. Є влучання в об’єкт інфраструктури, аварійні служби ліквідовують наслідки.

Вас також можуть зацікавити новини: