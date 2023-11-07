Українські військові уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Минулої доби, 6 листопада, авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупаційних військ.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, сили ППО знищили ударний БпЛА типу "Shahed-136/131" та розвідувальний БпЛА ворога.

Водночас захисники з ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль військ РФ.

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Російські окупанти вчора завдали 16 авіаційних ударів, здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього загинули та отримали поранення цивільні. Крім того, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

За даними ISW, ЗСУ продовжили просуватись на лівому березі Херсонщини.

Минулої доби українські захисники та захисниці відбили понад 50 атак російських загарбників одразу на кількох напрямках.

За словами британського аналітика Майкла Кларка, російсько-українська війна перейшла у фазу боротьби на виснаження, але це зовсім не означає хороші новини для Росії, якщо Захід і надалі підтримуватиме Україну.

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