Журналіст запитав Данілова, чи відповідають ці дані реальності.

Дані західних журналістів про те, що за час повномасштабної війни загинуло близько 70 тисяч українських військовослужбовців, є неправдивими.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Welt. "Що стосується наших втрат, то цей рахунок взагалі не відповідає дійсності. Наша армія була зовсім не такою великою, щоб говорити про втрати в 70 тисяч солдатів", - сказав він.

Данілов зазначив, що ті, хто озвучує такі цифри, не мають точної інформації про ситуацію в Україні. "Ми щодня відстежуємо всі процеси, що відбуваються на нашій території, починаючи з 24 лютого 2022 року. Мені незрозуміло, чому шановні журналісти поширюють таку дезінформацію про наші втрати", - додав секретар РНБО.

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Втрати України та Росії у війні: оцінка NYT

В середині серпня американська газета, з посиланням на офіційних осіб Штатів, заявила, що загальна кількість вбитих або поранених солдат на цій війні склала майже 500 тисяч людей.

За їхніми даними, Росія втратила близько 120 тисяч загарбників убитими і 170-180 тисяч - пораненими. В Україні - близько 70 тисяч убитих захисників і 100-120 тисяч поранених.

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