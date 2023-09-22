Сили оборони України завдають російським окупаційним військам значних втрат та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українські військові впродовж доби відбили російські атаки одразу на кількох напрямках. Наразі оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили атаки окупантів в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області, на Авдіївському - в районі Сєверного Донецької області, а на Запорізькому - в районі Роботиного Запорізької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили 11 атак росіян в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Відео дня

Водночас, російські терористичні війська продовжують обстрілювати з мінометів та артилерії десятки прифронтових населених пунктів, а також застосовувати для ударів авіацію.

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а на Бахмутському - проводити штурмові дії. Сили оборони на цих напрямках завдають російським окупаційним військам втрат у живій силі та техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 21 вересня, українські захисники та захисниці ліквідували ще 480 російських загарбників і знищили 40 артилерійських систем, 14 танків та броньовиків, 20 одиниць автомобільної техніки росіян тощо.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 274 тис. 950 своїх військових.

Вас також можуть зацікавити новини: