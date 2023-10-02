Їх називать янголами спорту.

На російсько-українській війні загинув вже 361 український спортсмен та тренер. Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

"361 український спортсмен і тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме у наших серцях. Сьогодні час сказати "Дякую" кожному і кожній, хто продовжує захищати", - написав він.

За його словами, понад 3 тисячі спортсменів і тренерів воюють проти російських загарбників у лавах Сил оборони України.

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Янголи спорту: останні новини

Нагадаємо, влітку на війні з окупантами загинув футболіст Микола Жидков, який жив та працював у Польщі, однак вирішив повернутися та стати на захист України.

Також повідомлялося про загибель колишньої футзалістки Елеонори Мальцевої, яка раніше грала за збірну України. Їй було 34 роки.

У червні на Луганщині загинув 25-річний український футболіст В'ячеслав Савицький, який грав за аматорський клуб "Кудрівка".

Минулого року стало відомо про загибель чемпіону України з кікбоксингу WAKO, тренера, кандидата у майстри спорту Назара Макаренка. Він отримав смертельне поранення на війні.

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