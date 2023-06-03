Восени він зіграв свій останній матч у клубі "Wegrzcanka".

На війні загинув футболіст Микола Жидков, який повернувся до України з Польщі, щоб захистити її від російських окупантів.

Про це повідомляється на сторінці футбольного клубу "Wegrzcanka" у соціальній мережі Facebook. "На війні за нашим східним кордоном загинув гравець LKS Węgzcanka, який восени минулого року повернувся в Україну, щоб мужньо захищати свою родину, друзів та Батьківщину від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

"Мікі був дуже милим та ввічливим хлопцем, не було людини, яка б його знала і не любила б. Коли він виходив на поле, він боровся з останніх сил, щоб принести своїй команді перемогу, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, чим може бути людина в такому молодому віці - він пожертвував власним життям", - додали у клубі.

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Що відомо про Миколу Жидкова

Відомо, що футболіст грав за польський футбольний клуб "Wegrzcanka" з 2020 по 2022 рік.

У листопаді на сторінці клубу з'явилося повідомлення про те, що Жидков ухвалив рішення повернутися до України, щоб захищати її кордони. Вони оприлюднили кадри зворушливого прощання з ним.

"Мікі, ти ще раз доводиш усім нам, що ти не тільки чудовий футболіст, але, перш за все, чудова людина", - написали вони.

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